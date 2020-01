Brexit to nie koniec świata dla Polaków na Wyspach

Druga sprawa to posiadanie statusu osoby osiedlonej. Status taki może uzyskać osoba, która udowodni, że mieszka w Wielkiej Brytanii nie mniej niż 5 lat. Dla osób nie spełniających tego kryterium możliwe jest uzyskanie statusu tymczasowego, a wnioski można składać do 30 czerwca 2021 roku.

"Z danych brytyjskiego resortu spraw wewnętrznych (Home Office) za grudzień 2019 r. wynika, że do tej pory wniosek o nadanie statusu takiej osoby złożyło ponad pół miliona naszych rodaków. To najwięcej spośród wszystkich 27 europejskich narodowości mieszkających w Wielkiej Brytanii. Ale też polska mniejszość licząca 905 tys. osób jest tam największa. To oznacza sporą niepewność dla 393 tys. polskich obywateli, którzy nadal nie złożyli dokumentu do Home Office."