Brawo Polska! Szpital wprowadził nowatorską metodę leczenia COVID-19

podwarszawiak 1.4.20 18:54

Terapie na ostre stany zapalne, bakteryjne czy wirusowe są dobrze znane od dawna tylko środowisko medyczno-chemiczne je zwalcza bezpardonowo oraz tych którzy usiłują o tym przypominać i stosować. Tu do obejrzenia filmik z Anglii sprzed 3 lat gdy o koronawirusie się nam nawet nie śniło > https://www.youtube.com/watch?v=X9dU7JxWfi8. Są to terapie tanie, nieszkodliwe, stosowane przez lekarzy i szczegółowo opisane. Ich działanie i całkowita nieszkodliwość są udowodnione ! Jeśli nie działają to niech to wreszcie udowodnią jacyś lekarze bo na razie są tylko drwiny, jest hejtowanie i dezinformacja z kłamstwami albo wyłączanie kont na portalach społecznościowych. A jeśli te terapie działają to jak się później lekarze wytłumaczą ? Jak spojrzą w lustro ? Przynajmniej by sprawdzili. Szukają tylko ciężkiej chemii na wirusa .. i czekają na szczepionkę ..