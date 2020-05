Brawo Polska: Powstanie państwowa sieć sklepów spożywczych

nipto 29.5.20 10:21

He, he, he... no tak, "biznes nie ma narodowości"... dopóki w grę nie wchodzą żywotne interesy np. Niemców. Wtedy nawet można a nawet trzeba zajumać maseczki bardziej potrzebującym czyli Włochom.



Mnie bardzo frapuje ta "solidarność europejska"... To taka nowomowa, która zakrywa tak na prawdę bezwzględną walkę o swoje interesy. Jak co do czego przychodzi to każdy solidarny jest sam ze sobą i "do celu po trupach". Jak to ongiś mówił umiłowany niemiecki przywódca do Ziomkostw Niemieckich, p. Gerhard S., później zaangażowany w Nord Stream, za sowite wynagrodzenie, tak sowite, że nawet Niemców zbulwersowało:



"bądźcie cierpliwi, podam Wam polaków na tacy" (tak mniej więcej)