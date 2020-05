Brawo Polska: 5G startuje już w najbliższy poniedziałek

JS 9.5.20 14:06

Szkoda, że rząd nie zbadał przedtem wpływu tej techniki na nasze zdrowie. Cejrowski w wywiadzie dla radia wnet, porównał tą technikę mikrofalową do techniki parowej. Jak maszyny parowe zaczęły pracować na wyśrubowanych parametrach zaczęły wybuchać. wtedy pojawiła się technika Diesla. Nie wolno iść dalej tą drogą a wynaleźć nową ! Są już bezpieczne rozwiązania ! Jakie ? Telefon grawitacyjny.

Cytat:

To wynalazek, który eliminuje szkodliwość elektromagnetycznego promieniowania. Do swojego działania wykorzystuje tylko znikome ilości energii i nie potrzebuje także żadnego operatora sieci. Kilkanaście lat temu niemiecki matematyk Hartmut Müller wspólnie ze swoimi kolegami Ralfem Otte oraz Martinem Nathansenem opracował mobilną technologię telekomunikacyjną (g-com), która wykorzystywała do komunikacji biokomórkę.

