Braun i Winnicki: Wkładamy kij w szprychy, ogromny sukces

Ambroży 13.10.19 22:17

"Jego zdaniem TVP niszczyła Konfederację i to wzbudziło wśród Polaków sympatię do tej formacji". Jego zdaniem? Uważam, że takie zdanie wyrazili wszyscy Polacy, którzy oddali głos na Konfederację. Dodam od siebie, że portal Fronda również przyczynił się walnie do zmobilizowania elektoratu Konfederacji, pisząc o niej wyłącznie źle lub ją przemilczając.