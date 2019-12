,,Boże dary''. Zapraszamy na spotkanie do Krakowa!

Środa 18 grudnia 2019



18:30 Msza Święta w kościele, po Mszy spotkanie w Kamieniołomie,

Kraków – Podgórze, ul Zamoyskiego 2



Bóg przygotowując nas do naszej misji w Swoim Królestwie hojnie obdarza nas Swoimi darami. Jednak by z nich skorzystać potrzebujemy je odkryć i rozpakować (rozpoznać i nauczyć się nimi posługiwać). To ważna umiejętność, w którą wprowadzi nas nasz gość - ks. Jan Reczek.

Zapraszamy



