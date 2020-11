Błyskawica na chlebie… Prof. Cenckiewicz: Zobaczyłem i wyszedłem

Będąca symbolem Strajku Kobiet błyskawica pojawia się już nie tylko na ciastkach w cukierniach, ale nawet na… chlebie. Z takim symbolem na wypiekach w piekarni spotkał się prof. Sławomir Cenckiewicz. Jak opisuje, kiedy zobaczył, po prostu wyszedł.

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba

Podnoszą z ziemi przez uszanowanie

Dla darów Nieba…

Tęskno mi, Panie…” – pisał Norwid.

Chleb w polskiej kulturze zajmuje wyjątkowe miejsca, będąc otoczony szczególnym szacunkiem. Całujemy bochen chleba, widząc w nim symbol dostatku i pomyślności. Szanujemy go, bo tak wielu naszym przodkom go brakowało. Szanują go szczególnie chrześcijanie, bo właśnie przez chleb Chrystus daje się człowiekowi w Eucharystii.

I nawet chleb próbuje się wykorzystywać w ramach trwających w Polsce lewicowych protestów. Pojawiają się piekarnie, na których chlebie można znaleźć symbol Strajku Kobiet.

- „Byłem w piekarni i na chlebie to ujrzałem – wyszedłem” – napisał prof. Sławomir Cenckiewicz, załączając wpis ze zdjęciem ciastek, na których znalazła się błyskawica.

Byłem w piekarni i na chlebie to ujrzałem - wyszedłem https://t.co/gvKFtuX8dr — Sławomir Cenckiewicz (@Cenckiewicz) November 2, 2020

kak/Twitter, Fronda.pl