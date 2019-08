Biskupi greckokatoliccy i słowaccy dziękuję Metropolicie Krakowa

– W związku z falą krytyki, która jest prezentowana w mediach przeciwko arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu, Metropolicie Krakowskiemu, za jego krytyczne słowa o nowych ideologiach, my, hierarchowie Kościołów greckokatolickich Węgier i Słowacji, również wyrażamy nasze poparcie. (...) jednoczymy się w modlitwie z wami i całym Kościołem katolickim w Polsce – napisał w liście do abpa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, metropolita preszowski abp Ján Babjak SJ.

Wartości wypływające nie tylko z chrześcijańskich przekonań, ale przede wszystkim z prawa naturalnego, zostają zastąpione jakimś nowym rodzajem konstrukcji społecznych i zmuszają nas do wyboru jakiegokolwiek sposobu życia, uznając go za równy, a przede wszystkim moralnie identyczny z tym, który my uważamy za tradycyjny. Każdego, kto się z tą nową mentalnością nie zgadza, uważa się za zacofanego. Szanujemy wszystkich ludzi, a także fakt, że każdy może wybrać własną drogę. Jednocześnie jednak prosimy o poszanowanie wartości prawa naturalnego, które każdy człowiek może odkryć w świetle rozumu. Dlatego jako hierarchowie Kościoła greckokatolickiego na Węgrzech i Słowacji, którzy dbają o zdrowy rozwój naszych dzieci i przyszłość naszych rodzin, przyłączamy się do oświadczenia Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.