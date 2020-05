Bielan: Porozumienie nie zamierza opuścić Zjednoczonej Prawicy

ABBA 8.5.20 10:06

Musicie spacyfikować gówina! On znowu rozprawia o jakiś politycznych pomysłach dotyczących konstytucji. Jest politycznym szkodnikiem! Co jeden pomysł to gorszy. Rozłozył szkolnictwo wyższe, chciał żeby rodzice w wyborach głosowali równiez za swoje dzieci, chciał pozbawić PAD prezydentury i kilkakrotnie szantażował odejsciem z koalicji. Jaroslaw Kaczyński uratował i Zjednoczoną Prawicę, i Rzeczpospolitą! Gdyby nie gowin mielibyśmy wybory 23 maja i wygrałby PAD, jak to się mówi, w cuglach. Teraz znowu niepewność i brudne gry po stronie diabelskiej opozycji. Nie wiem, czy gowin jest przez kogoś zadaniowany, czy też jest po prostu głupi, a ambicje i ego ma jak Himalaje. Teraz znowu lata po mediach i przekonuje, jaki on ważny i jakie ma wspaniałe pomysły. Za chwile znowu zaplącze się we własne nogi i Kaczyński będzie musiał Polskę ratować. Musicie spacyfikować politycznego ślizgacza i szkodnika, bo doprowadzi do następnego kryzysu!!!!! Koniecznie!!!!!