Białystok. Sok z Buraka dla Trzaskowskiego (Wideo)

Toni 22.6.20 8:58

Trzaskowski i Komorowski to dwa buraki. Trzaskowski obraził też anglika, który do niego odezwał się po angielsku, powiedział do niego,że brzmisz jak Polak.bo nie masz akcentu amerykańskiego. Pajac nie wiedział,że akcent angielski jest inny niz amerykański. Nasłuchał się rozkazów swojego opiekuna wroga Polski zydowkiego pochodzenia, który dorobił się nielegalnie majatku na handlu bronią i mysli,że wszyscy musza taki miec akcent jak Soros. Brawo dla Pana, który chciał im podarować sok z buraka.