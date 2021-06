Biało-czerwoni zawalczą dziś o awans do 1/8 finału. Św. Hubercie – módl się za nami!

Dzięki remisowi z Hiszpanią biało-czerwoni wciąż mają szanse awans do 1/8 finału Euro 2020. Aby to marzenie mogło się spełnić, dziś muszą pokonać Szwedów. Decydujący mecz rozpocznie się o 18:00 na Gazprom Arenie w Petersburgu. Czekając na to wydarzenie, zamiast nerwowo zaciskać kciuki, pomódlmy się w intencji naszych piłkarzy, powierzając ich opiece św. Huberta – patrona sportowców.





Litania do świętego Huberta /do prywatnego odmawiania/

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco Jedyny, Boże

Najświętsza Maryjo – módl się za nami!

Święty Hubercie, przykładny czcicielu Najświętszej Panny

Święty Hubercie, posłuszny Bożemu wezwaniu

Święty Hubercie, odważnie gardzący próżnym obliczem świata

Święty Hubercie, cudowny głosicielu Słowa Bożego

Święty Hubercie, wierny głosicielu Chwały Bożej i zbawienia bliźnich

Święty Hubercie, gorliwie zwalczający bałwochwalstwo

Święty Hubercie, troskliwie głoszący Boże Imię

Święty Hubercie, gorliwie oddany służbie Bożej

Święty Hubercie, nieubłagany przeciwniku wszelkiego występku

Święty Hubercie, wspaniały przykładzie wszelkich cnót

Święty Hubercie, odzwierciedlenie Bożej doskonałości i świętości

Święty Hubercie, chlubo biskupów

Święty Hubercie, hojny ojcze ubogich, wdów i sierot

Święty Hubercie, gorliwy naśladowco Apostołów

Święty Hubercie, tęsknie podążający drogą męczenników

Święty Hubercie, cudotwórco

Święty Hubercie, cudowny pomocniku w potrzebie

Święty Hubercie, wybawicielu z obłąkania i szaleństwa

Święty Hubercie, ucieczko ukąszonych przez wściekłe zwierzęta

Święty Hubercie, postrachu złych duchów

Święty Hubercie, współtowarzyszu Aniołów

Święty Hubercie, pełen chwały w niebiosach

Święty Hubercie, patronie leśników

Święty Hubercie, patronie naszej parafii

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami!

K: Pan Go umiłował i wywyższył.

W: I otoczył Go chwałą.

Módlmy się:

O Boże, najwyższy Pasterzu i Władco wszystkich wierzących, który Swojego sługę Huberta wybrałeś na dobrego pasterza + i natchnąłeś Duchem Świętym, by powierzoną mu trzodę pasł wiernie i pilnie, i prowadził do życia wiecznego:* prosimy Cię, abyś zechciał ze względu na jego zasługi i wstawiennictwo, zachować nas od wszelkiego zła, obdarzał wszelkimi dobrami niebieskimi oraz pozwolił osiągnąć wieczne szczęście. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.