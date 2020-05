Kukiz: Teraz ratuję Polskę przed nowym Jaruzelskim, czyli... Kaczyńskim

-„On jest człowiekiem, który dobrze rozumie problemy zarówno wielkich miast jak i małych miasteczek. A Trzaskowski to wyłącznie człowiek salonów (…) mam wrażenie, że on został oddelegowany do wyborów nie po to by wygrać z Dudą, ale by utrzymać przy życiu partię, która ma ewidentny problem z przywództwem. Poza tym pod niepewnym przywództwem pana Budki mocno skręca w lewo (…) jeśli do drugiej tury nie dostanie się Kosiniak, to będę głosować na Kamysza. Nikt inny nie ma żadnych szans na zwycięstwo z prezydentem Dudą”.