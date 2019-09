Bezczelne kłamstwa lewicy o pożarach Amazonii UJAWNIONE

W swoim artykule znany popularyzator nauki wskazał, że udostępniane w internecie zdjęcia pożarów (w tym i satelitarne) to „często nie Amazonia, tylko pożary lasów z innych części świata”, niektóre ze zdjęć „zostały zrobione w co prawda w Amazonii, ale są stare” (zdjęcia sprzed 20 lat udostępniał między innymi prezydent Francji, piosenkarka Madonna udostępniała zdjęcia sprzed 30 lat).

Według Tomasza Rożka „na terenie Brazylii pożary mają miejsce, ale spora część z nich nie jest pożarami lasów, tylko są to tereny, które już wcześniej (czasami znacznie wcześniej) zostały wylesione”. „Większość pożarów powstaje na polach uprawnych. Są one wzniecane przez rolników po to, by przygotować grunty orne do zasiewów”. Rozwój upraw jest niezbędny, by zlikwidować biedę w Brazylii.