Przerażające doniesienia z Berlina. Przez 30 lat władze w ramach ,,eksperymentu'' oddawały dzieci pedofilom

Niemiecka gazeta „Frankfurter Allgemeine Zeitung” podaje: „Pozornie wydawało się, że problemy dzieci zostały rozwiązane przez Urząd ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt) – nie mieszkały już na ulicy, nie trafiały do domów dziecka, a pedofile nie szukali nowych ofiar, ponieważ tolerowano fakt, że mogli znęcać się nad wychowankami w obrębie własnych domów”.

Co jeszcze bardziej zadziwiające pomysł Kentlera realizowany od końca lat 60. do ok. 2003 roku był akceptowany przez urzędników Senatu oraz okręgowe Jugendamty. Sprawa wyszła na jaw, gdy kilka lat temu zgłosiły się niektóre ofiary eksperymentu. Rozpoczęto wtedy szczegółowe badania dokumentów na Uniwersytecie w Hildesheim. Kentler nigdy nie został postawiony w stan oskarżenia. Zanim jego ofiary się zgłosiły, sprawy dawno uległy przedawnieniu. Poszkodowani nie otrzymali również jakiegokolwiek zadośćuczynienia. Jak się dowiadujemy jednym ze sprawców był Fritz H. pod opieką, którego znajdowały się dzieci z niepełno sprawnościami, a jedno z nich zmarło.