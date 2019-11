Belgia: Wyburzą kościół. Zamiast niego - neutralne dla klimatu centrum spotkań

Niedobra wiadomość ale... 18.11.19 9:21

To przykre kiedy chrześcijaństwo się zwija, bo próżnia długo nie zostanie, a to co wejdzie w zamian dla Białych Ludzi niekoniecznie będzie korzystne.

Co do zasady jednak utrzymywania świątyń przez wiernych to akurat jest prawidłowa. U nas pewnie jednym podpisem przekazano by 5 mln euro z kieszeni podatników a owi podatnicy chcąc nie chcąc sfinansowali by remont zakupami w sklepach.

Również dlatego na Zachodzie są bogaci, a my klepiemy biedę utrzymując wszystko co się da, choć nas nie stać.