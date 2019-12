Będzie podatek na cukier, ,,małpki'' i reklamy suplementów

Rząd nie kryje, że chodzi o oszczędności. Państwo chce, by Polacy jedli zdrowiej, bo dzięki temu mniejsze będą koszty budżetowe świadczenia usług pielęgnacyjnych i medycznych. Dodatkowo, oczywiście, do budżetu wpłyną nowe środki.

No, ale w budżecie, tak czy inaczej, będzie więcej pieniędzy. Ostatecznie leczenie cukrzyków i alkoholików kosztuje naprawdę poważne pieniądze. A skoro mamy już socjalizm - to ze wszystkimi tego konsekwencjami.

98 proc. wpływów z nowych podatkó trafi do NFZ, a 2 proc. do resortu finansów. Dodatkowo prawdopodobnie 50 proc. podatku od sprzedaży alkoholu w małych butelkach trafiać będzie do gmin, na terenie których odbywa się sprzedaż.