Beatyfikacja kard. Wyszyńskiego coraz bliżej

„Teraz dokumenty idą do papieża i tak naprawdę dekret o beatyfikacji zatwierdza papież i zrobi to Papież Franciszek. Tu się kończy moja wiedza co do terminów, bo nie mogę dyktować papieżowi żadnych dat i warunków. Ufam, że – tutaj wchodzi w grę wiara i zaufanie – że to będzie szybko, i tak bym chciał. Wtedy gdy się to stanie będziemy próbować znaleźć miejsce i termin. Miejsce nie jest tajemnicą, bowiem chciałbym, żeby to była Warszawa” - powiedział kard. Nycz. Proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia rozpoczął się już w roku 1983.