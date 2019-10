Bartosiak: 5G - to pytanie o przyszłość Europy i Polski

Technologia 5G, która w radykalny sposób polepsza przepływ danych, może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości świata i dla globalnych warunków geopolitycznych. Polska podjęła decyzję o rezygnacji z wdrażania tej technologii we współpracy z Chinami, godząc się tu ze stanowiskiem Amerykanów. Czy to właściwe?

Jak mówi dr Jacek Bartosiak w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną", to szalenie trudne do oceny. "a tym polega złożoność historii świata, że ludzie podejmujący określone decyzje geostrategiczne są przekonani o słuszności tych decyzji. Podejmują je najczęściej, kierując się dążeniem do maksymalizacji potęgi swojego państwa. Historia pokazuje, że wiele decyzji prowadziło przywódców w kozi róg, a z kolei inne doprowadzały do wzrostu potęgi danego państwa.