Ataki lewaków na Jasną Górę? Będzie obrona

- Podjęliśmy kroki, że pomożemy Straży Jasnogórskiej w razie ewentualnych prowokacji - mówi w rozmowie z portalem niezalezna.pl komisarz Jacek Wrona.

Jak pisze on na Twitterze, bardzo prawdopodobne jest, że dzisiaj wieczorem środowiska lewackie atakujące i profanujące w ostatnim czasie kościoły i pomniki, będą próbowały przeprowadzić prowokację na Jasnej Górze. Jak informuje Wrona, informację także udało się potwierdzić w dwóch źródłach.

Wrona na Twitterze pisze:

- Potrzeba kilku mężczyzn do pomocy na Jasnej Górze!! Ok. godz. 18. 45 przy bramie od strony parków!!

W rozmowie z portalem niezalezna.pl Wrona mówi:

- Podjęliśmy kroki, że pomożemy Straży Jasnogórskiej w razie ewentualnych prowokacji

Dodaje też:

- Mamy plan uzgodniony, jak to ma mniej-więcej wyglądać. Na dużo wariantów jesteśmy przygotowani, w razie rozwoju sytuacji. Będziemy podejmować na bieżąco decyzje, w jaki sposób temu przeciwdziałać

Jacek Wrona zaznacza, że jest to jego inicjatywa. Dodaje też, że Jasna Góra ma swoją straż, a z pomocą też na pewno przyjdzie policja.

Podkreśla także:

- Jeżeli nie będzie jakichś ekscesów, to po prostu pomodlimy się i się rozejdziemy. Jeżeli jakaś eskalacja nastąpi, to będziemy na to reagowali. Mamy możliwości ściągnięcia kolejnych ludzi, ale spokojnie trzeba do tego podejść

mp/niezalezna.pl