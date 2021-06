Areszt dla ,,bestii z Sulikowa’’. Policja pilnowała, aby nie doszło do linczu

Określany „bestią z Sulikowa” 28-letni Dawid J., który przyznał się do zamordowania 18-letniej Magdaleny ze Świńca, decyzją sądu na trzy miesiące trafił do aresztu, gdzie będzie oczekiwał na wyrok. Przed Sądem Rejonowym w Kamieniu Pomorskim kilkunastu policjantów pilnowało, aby nie doszło do linczu.

Rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie Michał Tomala przekazał dziś, że Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim zastosował trzymiesięczny areszt wobec mężczyzny podejrzanego o popełnienie zbrodni zabójstwa młodej kobiety. Podkreślił, że zebrane dowody wskazują na „duże prawdopodobieństwo”, że mężczyzna dopuścił się zbrodni zagrożonej dożywotnim więzieniem.

Dawid J. przyznał się do zamordowania 18-letniej Magdy ze Świńca. Nastolatka zaginęła w ub. poniedziałek. Jej ciało policja odnalazła w niedzielę. Dawid J., jak informowały media, miał być w przeszłości karany za zgwałcenie i uduszenie koleżanki ze szkoły.

kak/PAP, tvp.info.pl