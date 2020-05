Antoni Macierewicz: Tusk chce rozbić PO

Zdaniem Antoniego Macierewicza obecne działania Donalda Tuska zmierzają do likwidacji Platformy Obywatelskiej. W rozmowie z Polskim Radiem 24 poseł PiS stwierdził również, że bojkot wyborów jest próbą obalenia polskiego rządu.

Głośnym echem rozniosło się oświadczenie byłego premiera Donalda Tuska, który w udostępnionym na YouTubie filmie wezwał Polaków do bojkotu wyborów. O tę wypowiedź w Polskim Radiu 24 zapytano byłego szefa MON, Antoniego Macierewicza:

-„Donald Tusk dal sygnał do samoizolacji PO. Konsekwencje widać w sondażach poparcia dla Małgorzaty Kidawy-Blońskiej. Ta katastrofa się pogłębia, Tusk ją wsparł. Powiedział likwidujmy PO. Człowiek, który współtworzył PO dziś ją likwiduje” – stwierdził polityk.

Zdaniem Macierewicza bojkot wyborów jest dążeniem do obalenia w Polsce rządu Prawa i Sprawiedliwości:

-„Wezwanie do bojkotu wyborów prezydenckich to próba realizacji przez establishment okrągłego stołu planu Kwaśniewskiego - wykorzystania sytuacji do obalenia rządów niepodległościowych, które wydobyły Polskę z zależności zewnętrznej”.