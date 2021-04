Antoni Macierewicz o Katastrofie Smoleńskiej: Znamy prawdę

Mija 11 lat od katastrofy samolotu TU-154 pod Smoleńskiem. Zginęło w niej 96 osób, w tym prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński z małżonką Marią Kaczyńską. Przez lata nie udało ustalić się prawdziwych przyczyn katastrofy. Rzeczywiste prace zmierzające do odkrycia prawdy podjęto dopiero w 2016 roku, kiedy władzę przejęło Prawo i Sprawiedliwość. Dziś opublikowano film prezentujący rezultat tych prac. „Znamy prawdę” – napisał w mediach społecznościowych szef podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz.

W Katastrofie Smoleńskiej zginęło 96 osób. Do tragedii doszło 10 kwietnia 2010 roku o godzinie 8.41 czasu środkowoeuropejskiego letniego w pobliżu lotniska Siewiernyj. Na pokładzie maszyny byli między innymi wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, parlamentarzyści, dowódcy głównych sił zbrojnych, osoby sprawujące wysokie funkcje w państwie, duchowni, przedstawiciele Rodzin Katyńskich oraz załoga samolotu i funkcjonariusze BOR.

Cześć zmarłym w mediach społecznościowych oddał szef podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz.

- „Znamy prawdę. Składamy hołd Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, Jego Małżonce i 94 Polakom poległym nad Smoleńskiem. Pragnęli uczcić 70. rocznicę sowieckiego ludobójstwa w Katyniu”

- napisał marszałek senior.

Na antenie Telewizji Republika odbyła się dziś premiera filmu prezentującego wyniki pracy podkomisji smoleńskiej. Film został również udostępniony na YouTube, a wieczorem zostanie wyemitowano w TVP1. W filmie zaprezentowano działania, które pozwoliły odpowiedzieć na pytanie o to, co rzeczywiście wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku. Widzimy, w jaki sposób najpierw przez błędne naprowadzenie, a następnie eksplozję w samolocie doszło do katastrofy.

kak/albicla.com