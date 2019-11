Anna Fotyga masakruje w PE: Zamiast słać kolejne uśmiechy do mułłów, musimy działać!

Wczoraj w Parlamencie Europejskim miała miejsce wymiana poglądów z wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federicą Mogherini poświęcona sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu, a szczególnie Iraku, Iranu i Libanu, gdzie dochodzi do masowych protestów społecznych. W imieniu grupy EKR głos w debacie zabrała Anna Fotyga.

"Mamy do czynienia z widocznymi śladami irańskich operacji w całym regionie Bliskiego Wschodu, w każdym konflikcie i wojnie. Ta obecność szkodzi stabilności i pokojowi" – stwierdziła eurodeputowana.

Polska polityk podkreśliła skalę i masowość ostatnich protestów, które odbyły się we wszystkich 31 prowincjach kraju. Władze w Teheranie chcąc ograniczyć rozprzestrzenianie się skierowanych przeciwko reżimowi wystąpień, zablokowały w całym kraju internet, co miało także służyć ukryciu barbarzyńskich i brutalnych metod skierowanych przeciw protestującym.

Anna Fotyga zaznaczyła, iż w Iranie od lat mamy do czynienia ze zbrodniami sądowymi.

"W obliczu możliwości dokonania zbrodni ludobójstwa, zgodnie z prawem międzynarodowym, jesteśmy zobowiązani do zaangażowania i podjęcia działań, zamiast słać kolejne uśmiechy do mułłów" – Anna Fotyga zaapelowała do uczestniczącej w debacie Federici Mogherini.