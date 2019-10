Anja Rubik oburzona zakazem demoralizacji dzieci

- Chcecie takiej POLSKI?????( english below) Według obywatelskiego projektu zmian w Kodeksie karnym, za edukację seksualną należy karać więzieniem. Sejm zacznie nad nim pracę tuż po wyborach. Nowe regulacje dotknęłyby wszystkich tych, którzy w związku z pracą edukują o seksie i seksualności ludzi poniżej 18. roku życia (...) Glosujmy tak by do tego NIE doszło! Zacznijcie wszystkich wokół siebie namawiać by poszli na wybory! Sąsiadów ! Rodzinę! Jest to bardzo ważne! Nie dopuśćmy do tego! JEST TO W NASZYCH RĘKACH!!!! Wybory już za 11 DNI!!!!!!! OD NAS i TEGO czy zagłosujemy wszytko zależy. - pisze Rubik na Instagramie