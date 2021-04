Amerykański jezuita: Trzeba zakazać młodym ludziom udziału w tradycyjnych Mszach

Amerykański jezuita o. Thomas J. Reese sądzi, że tradycyjna Msza św., która była normą przed Soborem Watykańskim II, powinna zniknąć. Jego zdaniem należy również zabronić uczestnictwa we Mszy łacińskiej dzieciom i młodzieży. Według jezuity liturgia powinna dostosować się do współczesnej kultury.

Ojciec Reese uważa, że zadaniem konferencji biskupów powinno być „zgromadzenie uczonych, poetów, muzyków, artystów i duszpasterzy, by opracować liturgię dla konkretnych kultur”, bowiem jeśli liturgia nie jest dopasowana do danej kultury, umiera. Amerykański jezuita chce też wprowadzić możliwość udzielania przez diakonów, a nawet ludzi świeckich sakramentu namaszczenia chorych oraz spowiedzi.

Proponuje rewolucję w pojmowaniu konsekracji, od której według niego ważniejsza jest „przemiana wspólnoty w ciało Chrystusa, abyśmy mogli przeżywać przymierze, jakie mamy poprzez Chrystusa”. Stąd sugeruje „ulepszenie” modlitwy eucharystycznej, która miałaby się skupiać na „trosce Kościoła o ubogich albo o sprawiedliwość, pokój, uzdrowienie i środowisko”.

Ojciec Reese jest przeciwnikiem Summorum Pontificum, dokumentu Benedykta XVI z 2007 r. regulującego status tradycyjnej Mszy łacińskiej: „Kościół powinien jasno powiedzieć, że chce, aby niezreformowana liturgia znikła i że dopuści ją jedynie z duszpasterskiej życzliwości dla ludzi starszych, którzy nie rozumieją potrzeby zmiany” – napisał jezuita. Jednocześnie dodał: „Dzieci i młodzież nie powinni mieć pozwolenia uczestnictwa w takich Mszach”.

Wypowiedzi o. Reese’a o rzekomej potrzebie dostosowania się do współczesnej kultury, są sprzeczne z doświadczeniem i statystykami. Dr Taylor Marshall, znany amerykański apologeta katolicki, zauważył upadek zakonu jezuitów, którego liczebność w USA zmniejszyła się od roku 1977 o 41,5 procent. Tymczasem przeciwny trend można zaobserwować we wspólnotach tradycjonalistycznych, których liczebność rośnie, co świadczy także o popularności tradycyjnej liturgii wśród ludzi młodych.

Komentatorzy wypowiedzi o. Reese’a również zwracają uwagę na ogromny wzrost uczestnictwa młodzieży w liturgii tradycyjnej. Zdaniem ks. Timothy’ego Finigana z Wielkiej Brytanii stanowi ona „olbrzymią część tych, którzy uczestniczą, służą, śpiewają”. A ks. Mark Elliott Smith z Londynu uznał uwagi o. Reese’a za „obraźliwe: po pierwsze dla tych, których uważa on za zbyt starych, by zrozumieć i zaakceptować zmianę; po drugie dla tych, którzy są zbyt młodzi albo zbyt naiwni, by przyjąć tradycję”.

Z kolei znany komentator katolicki diakon Nick Donnelly porównał propozycje jezuity wręcz do totalitarnych działań, jakie stosuje „Komunistyczna Partia Chin, która także zabrania młodym katolikom uczestnictwa we Mszy”.

jjf/LifeSiteNews.com