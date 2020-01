Ambasadorowie Polski i Izraela krytykują Ukrainę

Janek 2.1.20 20:57

Grupa Ukraińców wysłała do Prezydenta Czech Milosza Zemana list „w obronie Stepana Bandery”. Takie odpowiedzi się nie spodziewali.

— „Szanowni Ukraińcy, — otrzymałem od was list w obronie Stepana Bandery.

Pozwólcie mi zatem zadać dwa pytania”

— rozpoczyna swój list Zeman.

Następnie dodaje:

— „Po pierwsze, czy znacie rozkaz Bandery: — „Zabijcie każdego Polaka między szesnastym a sześćdziesiątym rokiem życia? Jeśli nie znacie, nie jesteście Ukraińcami. — A jeżeli znacie, to czy się z nim zgadzacie, czy nie?”

— pyta prezydent Czech.

„Jeżeli się zgadzacie, tu kończy się nasza dyskusja”

— czytamy.

Zeman kontynuując daje naszym wschodnim sąsiadom lekcję historii:

— „Dla Waszej wiedzy chciałbym stwierdzić, — że Stepan Bandera miał zamiar stworzyć wasalne wobec Niemiec państwo ukraińskie. Miał poparcie Alfreda Rosenberga, — ale dlatego, że Hitler zdecydował, że po wygranej wojnie zasiedli Ukrainę niemieckimi rolnikami, projekt został anulowany, a Bandera został wysłany do luksusowej partii obozu koncentracyjnego.

Coś podobnego stało się zresztą na naszym terytorium w przypadku Jana Ryse Rozsévača, założyciela Flagi”

— pisze Milosz Zeman.

I dalej:

— „Ponadto chciałbym zwrócić uwagę, że już prezydent Juszczenko ogłosił Banderę bohaterem narodowym, — a teraz jest w przygotowaniu podobna deklaracja w sprawie pana Szuchowycza, — znanego z tego, że w 1941 roku we Lwowie rozstrzelał tysiące Żydów”.

Zeman dodaje również:

— „nie może gratulować Ukrainie takich narodowych bohaterów”.

„Cieszę się, że mogłem poszerzyć Waszą wiedzę i życzę wielu sukcesów w pracy”

— kończy list.

Neon24