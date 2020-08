Ambasador Rosji deprecjonuje znaczenie Bitwy Warszawskiej

„Dla Polski to jest wielki sukces i powód do dumy. My tu, oczywiście, nie mamy z czego się cieszyć” – mówił o Bitwie Warszawskiej ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew.

Według niego przesadą jest twierdzenie, że gdyby nie Cud Nad Wisłą, Europę czekałaby komunistyczna rewolucja.

„Nawet gdyby Rosja pod Warszawą odniosła zwycięstwo, to nie doprowadziłoby do rewolucji w Europie”

- mówi rosyjski dyplomata w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Uważa, że nie było kutemu obiektywnych przesłanek, a radziecka Rosja po wojnie domowej nie miała siły na dalsze działania wojenne.

dam/rp.pl,Fronda.pl