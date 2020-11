Ależ kompromitacja! Budka gratuluje Bidenowi i … myli nazwę państwa

Chyba coraz częściej każdy z nas zaczyna tęsknić za wpadkami Ryszarda Petru, ponieważ miały one jakiś urok. Wpadki opozycji totalnej natomiast to totalna kompromitacja.

Oto lider Platformy Obywatelskiej chciał skorzystać z piku medialnego i złożył gratulacje Joe Bidenowi wygranej w wyborach prezydenckich w USA, ale … pomylił nazwę kraju.

Tak to skomentował i wyjaśnił na Twitterze Daniel Liszkiewicz:

- Nadchodzi nowa jakość w polskiej polityce zagranicznej. Borys Budka w liście gratulacyjnym do @JoeBiden, po 242 latach przerwy, przywrócił właśnie do życia Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (ta nazwa funkcjonowała do 1778 roku).

Warto przy tej okazji także dodać, że nie ma jeszcze w USA oficjalnych wyników wyborów, a sztab prezydenta Donalda Trumpa oraz on sam zapowiadają składanie pozwów od najbliższego poniedziałku z uwagi na rażące naruszenia prawa wyborczego, a nawet oszustwa wyborcze.

mp/twitter