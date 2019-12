Aktor z ,,Pasji'': Za wyznanie wiary zapłaciłem karierą

katolik 18.12.19 10:41

Powiedział prawdę, cyt: który działa konkretnie, dla wielu jest osobą niewygodną, takie nastały czasy, proszę zobaczyć jak środowiska lewackie, lgbtq, aborcjoniści, gender-owcy, protestanci i wielu innych, ukrytych również w kościele co ze smutkiem stwierdzam, ale także masoni, rządy wielu krajów, również Europy ale także, islam etc. oni walczą z chrześcijaństwem, szczególnie z katolicyzmem, morduje się chrześcijan, popełnia się eutanazje, morduje poczęte dzieci w klinikach "medycznych" i gabinetach aborterów, to wyraźne pokazuje jak ogromna jest walka z Bogiem, wiarą katolicką, 10 przykazaniami etc.