Agora kontra Michnik - powstał Komitet Obrony Gazety Wyborczej. Na czele Czuchnowski

W piątek w Agorze doszło do zawiązania kolejnego związku zawodowego - to Komitet Obrony Gazety Wyborczej. Powstanie kolejnego już związku to pokłosie sporu między zarządem Agory a redaktorami naczelnymi serwisów z Adamem Michnikiem na czele.

Plany zarządu obejmują fuzję serwisów internetowych gazeta.pl i wyborcza.pl z segmentem prasowym dziennika. To bardzo nie podoba się naczelnym. Będący twarzą wyborczej Adam Michnik zagroził nawet swoim odejściem w przypadku wprowadzenia zmian. Ponadto określił je mianem "mordowania" Wyborczej.

Zarząd ogłosił, że tymczasowo wstrzymuje swoje plany, co jednak nie zakończyło sporu.

Właśnie konstytuuje się nowy związek zawodowy pod nazwą Komitet Obrony Gazety Wyborczej. Pracami przy zakładaniu związku kieruje Wojciech Czuchnowski. Ponadto w zespole zakładającym związek znajdują się jeszcze 3 osoby rekrutujące się z redakcji GW.

Czuchnowski odpowiada także za rekrutację osób chcących wstąpić w szeregi związku.

Ogłoszenie deklaracji ma nastąpić dzisiaj lub we wtorek.

jkg/wirtualnemedia