Abp Marek Jędraszewski: Wy jesteście świątynią Boga!

Arcybiskup odwołał się do czwartej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1991 roku, której przewodnim hasłem był Dekalog. Ojciec Święty zdawał sobie sprawę, że wolność po 1989 roku domagała się trwałych i solidnych fundamentów. – Każde miasto, w którym papież się wtedy zatrzymywał, było poświęcone rozważaniu kolejnych przykazań (…). Jedynie na Chrystusowej prawdzie można budować prawdziwą wolność i tylko ona może wyzwolić człowieka – przekonywał.

Kończąc homilię, arcybiskup odwołał się do słów św. Pawła z pierwszego Listu do Koryntian: „Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście”. – Od chwili chrztu każdy z nas stał się świątynią Boga, a zatem kimś ważniejszym niż obiekty wznoszone z kamienia, drewna i cegieł. Dziś, podziwiamy tę świątynię, która 100 lat temu została obdarzona tytułem bazyliki – powiedział i zwrócił uwagę, że krakowski kościół oo. Franciszkanów kryje w sobie wspaniałe skarby architektury i sztuki. Wspomniał, uwiecznioną na witrażu, postać bł. Salomei, która całe swoje życie poświęciła Chrystusowi i rzymską Bazylikę św. Piotra, w której znajduje się otaczany czcią grób św. Jana Pawła II. – Tam modlący się ludzie doświadczają tego, co znaczy być prawdziwie świątynią Boga i zachować w sobie świętość wynikającą z łaski chrztu świętego (…). Wy jesteście świątynią Boga! Jakżeż wielka nasza radość, jak niezwykła godność, jak cudowny fundament nadziei, że mimo przemijania i cierpień, zbliżamy się każdego dnia do Tego, który jest święty i woła do każdego z nas: bądźcie świętymi! – powiedział.