Abp Gądecki poprosił episkopaty świata o pomoc ws. św. Jana Pawła II

Obecnie, Przewodniczący Episkopatu Polski w liście do przewodniczących Episkopatów świata podkreślił, jak wiele św. Jan Paweł II zrobił dla Europy i świata. Abp Stanisław Gądecki zaznaczył, że Papież z Polski przywrócił w jakimś stopniu Europie jego zapomnianą część zza „żelaznej kurtyny”. „Pięćdziesiąt lat dominacji radzieckiej w Europie Środkowej i Wschodniej sprawiło, że do niedawna, w mentalności wielu ludzi, Europa to tylko Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy czy kraje skandynawskie. Można powiedzieć, że Jan Paweł II +wyrwał z niebytu+ pół Europy – wielkie i wspaniałe dziedzictwo, o tych samych kulturowych korzeniach, chrześcijańskich korzeniach” – czytamy w liście do Episkopatów świata.