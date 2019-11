Abby Johnson apeluje: Potrzebujemy teraz silnej Polski! Potrzebujemy świadectwa wiary Polaków!

Johnson przyznaje, że PP reklamuje szeroki zakres swoich usług, ale najbardziej dochodowym jest aborcja. Kobieta wspomina to, co zobaczyła na ekranie monitora służącego do wykonywania badań USG tego dnia, który odmienił jej życie i spojrzenie na sprawę aborcji.



Opowiada także, jak bała się zostawić pracę i jak zdecydowała się zaufać Bogu w tym, że jeśli postąpi słusznie, to On jej nie zostawi.



Obecnie Abby Johnson jest matką ośmiorga dzieci i rozwija się zarówno jej wspólnota, jak i działalność związana z ruchem pro-life.