80. urodziny Siostry Małgorzaty Borkowskiej

Prof. dr hab. Henryk Gapski podczas laudacji wygłoszonej z okazji nadania doktoratu honoris causa Siostrze Małgorzacie Annie Borkowskiej (26 maja 2011 r.), powiedział: „Pisarstwo Siostry Małgorzaty w całej jego różnorodności od „poważnych” prac naukowych poczynając, przez eseistykę, felieton do beletrystyki, łącznie z przekładami z języków obcych – jak zgodnie zauważają także obaj recenzenci Jej dorobku – ma urok i siłę, reprezentuje wysokiej klasy literaturę; podobnie jak Siostra Anakonda z Torunia i jej lubelska przyjaciółka pani profesor Leokadia Małunowiczówna, zalicza się Ona do „osób łatwych do pióra”. Borkowska to przypadek szczególnie ostry i wyrazisty, jest wyjątkowym przykładem przymierza kultury literackiej i miłości do przeszłości. Wartości, które ceni każą Jej odrzucać upiększenia, nabożne schematy, wszystkie „święte banialuki”; jest zakorzeniona w tradycji i szuka tradycji podawanej „z ręki do ręki”, szuka sposobu wyrażania i przeżywania świata… szuka wreszcie samej siebie.”