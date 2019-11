35 lat temu Polacy pożegnali ks. Popiełuszkę

Ostatnia droga bł. księdza Jerzego rozpoczęła się 19 października 1984 roku, kiedy to jego samochód zatrzymali w okolicy Górska pod toruniem trzej oficerowie SB z IV Departamentu MS zwalczającego Kościół katolicki w Polsce. Byli to Grzegorz Piotrowski, Leszek Pękala i Waldemar Chmielewski.

Oprawcy porwali księdza, pobili do nieprzytomności i wrzucili do bagażnika. Potem wywieźli do lasu, gdzie skatowali go drewnianą pałką, po czym przywiązali do nóg księdza 11-kilogramowy worek z kamieniami i wrzucili do Zalewu Wiślanego pod Włocławkiem.