22-latek skoczył z mostu do Wisły, policjanci uratowali mu życie

Wczoraj wieczorem policjanci otrzymali zgłoszenie, że z mostu do Wisły w Płocku skoczył mężczyzna. Całej sytuacji przyglądał się wędkarz, który próbował pomóc desperatowi jednak nie reagował on na żadne jego sygnały. Na pomoc szybko ruszyli mundurowi, którzy w tym czasie pełnili służbę na łodzi. Funkcjonariusze zlokalizowali najpierw, gdzie w rzece jest desperat następnie podpłynęli i próbowali wyciągnąć go z wody. Mężczyzna nie chciał ich pomocy, wyrywał się, stawiał opór, co utrudniało wyciągnięcie go z wody.