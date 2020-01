Żołnierz WOT wezwał na pojedynek polityka Lewicy

man.of.Stagira 13.1.20 13:08





Ludzie działający na rzecz osłabienia obronności własnego kraju to potomkowie Róży Luksemburg. Róży można nie lubić ale jej szczerą nienawiść do państwa narodowego należy widzieć z perspektywy nawały bolszewizmu zagrażającego marksizmowi jej typu.

(patrz jej spór namiętny z W.I.Leninem)



.

Ludzi tzw. 'l e w i c y' którzy tumanią wszem i wobec polskich obywateli w roku 2020 czyli

ponad 100 lat po tym jak R.Luksemburg nie mogła wiedzieć, że jest w słusznym błędzie

i zagrażają bezpieczeństwu terytorialnemu Polski przez sianie defetyzmu należy uznać za



ZDRAJCÓW



w świecie w którym informacja stała się siłą militarną



.