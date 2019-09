Znów antypolska prowokacja! Celna riposta Cenckiewicza wobec słów prof. Grabowskiego

Olej 17.9.19 16:46

Tradycja Oświecenia ?



Z finałem na szafocie i z głową w koszu na zwłoki, z inicjowaniem pierwszego w świecie ludobójstwa i czystki etnicznej w Wandei ?



Z tajną policją polityczną.



Z kłamstwem filozofów opłacanych złotem przez absolutnych i ,,oświeconych’’ monarchów.



Z masowym mordowaniem księży, burzeniem i paleniem kościołów, zabytków kultury chrześcijańskiej, z niszczeniem piśmiennictwa, z cenzurą prewencyjną i brakiem wolności.

A wszystko w imię hasła Liberte !



Ileż to razy pod sztandarem wolności ,,oświeconych'' strzelano do ludzi, masowo mordowano narody, niszczono wiarę i kulturę ?



Odczep ty się człowieku od nas Polaków !



Ze swoimi genetycznie uwarunkowanymi skłonnościami do kłamstwa, nikczemności, chciwości.



Odczep się, poszukaj właściwego sobie pobratymstwa a nas zostaw.



Podziękuj Bogu za to że kiedyś ten ,,obrzydliwy naród’’ uratował ci ojca abyś mógł teraz nas szkalować i szkodzić.



Zajrzyj w sumienia swoich !