Znana jest lokalizacja V Korpusu US Army w Polsce. Ambasador Mosbacher potwierdza

Jak informuje Centrum Prasowe PAP, podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w USA została podjęta decyzja o lokalizacji w Polsce V Korpusu Armii Amerykańskiej. Wiadomość została też potwierdzona przez ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

Ambasador Mosbacher napisała na Twitterze:

- To już oficjalne - Poznań został wybrany na siedzibę wysuniętego stanowiska dowodzenia V Korpusu US Army. Nie zwalniamy tempa - to bardzo ważny krok w naszej współpracy wojskowej! Wspólnie wzmocnimy bezpieczeństwo Polski i regionu.

mp/pap/twitter/ambasada usa