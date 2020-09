Zjednoczona Prawica. Co dalej z umową koalicyjną?

Po czwartkowych niedokończonych negocjacjach Zjednoczonej Prawicy w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, rozmowy będą kontynuowane w najbliższy poniedziałek. Jednym z głównych tematów ma być kwestia łączenia resortów i zmniejszenia ich ilości. Obecnie jest ich 20.

Jak informuje PAP, grupa robocza złożona z przedstawicieli partii wchodzących w skład Zjednoczonej Prawicy jest w trakcie opracowywania propozycji łączenia resortów.

Jeden z przedstawicieli koalicji zaznaczył, że jest bardzo wątpliwe, aby już w poniedziałek pojawiła się lista kandydatów do pokierowania poszczególnymi ministerstwami.

Wszyscy koalicjanci są zgodni, że chcą jak najszybciej podpisać umowę koalicyjną.

Szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski powiedział:

- Jestem pełen optymizmu i uważam, że już jest zrobiony bardzo dobry grunt pod to

Podobnego zdania jest Patryk Jaki z Solidarnej Polski. Natomiast wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa z Porozumienia stwierdził:

- Jeśli tylko uda nam się dojść do porozumienia, to naprawdę będzie to bardzo dobry znak dla całej Zjednoczonej Prawicy i dla wszystkich naszych rodaków

W rozmowie z PAP o rekonstrukcji rządu oraz redukcji liczby ministerstw mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że proces ten odbędzie się pod koniec września lub na początku października. Stwierdził, że plan zakłada zmniejszenie liczby ministerstw do 12. Zauważył też, że przy takiej ilość ministerstw Solidarna Polska oraz Porozumienie otrzymają po jednym ministerstwie.

Prezes PiS powiedział:

- Przy takiej liczbie ministerstw, to po prostu wynika ze zwykłej arytmetyki, i to tak traktowanej bardzo - można powiedzieć - szczodrze dla naszych koalicjantów.

mp/pap