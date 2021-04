Zjednoczona Prawica będzie trwać. W. Buda: Najgorszy sen opozycji się sprawdza

Wygląda na to, że dobiega już końca kryzys w Zjednoczonej Prawicy. Jak informowaliśmy wczoraj, Krzysztof Sobolewski z PiS po spotkaniu liderów Porozumienia, Solidarnej Polski oraz Prawa i Sprawiedliwości przekazał, że wyrażono wolę zawarcia porozumienia programowego na lata 2021-2023. Dziś Waldemar Buda podsumował to słowami: „Byliśmy w separacji, ale wracamy do stosunków małżeńskich”.

W rozmowie na antenie Polsat News ocenił, że koalicja nadal będzie współpracować, a tylko opozycja i media podgrzewały atmosferę na temat rzekomego rozbicia Zjednoczonej Prawicy. Dodał:

„W koalicji rządzącej trwać ma dyskusja dotycząca szczegółów, które doprowadzą do wspólnego startu w wyborach w 2023 roku”.

Skwitował to słowami:

„Najgorszy sen opozycji się sprawdza, Zjednoczona Prawica jest razem i wszystko wskazuje na to, że będzie razem”.

1/2 Po spotkaniu przywódców #ZjedniczonaPrawica wszystkie strony wyrażają przekonanie co do pozytywnych skutków działań #ZjednoczonaPrawica od czasu podwójnego sukcesu wyborczego w 2015r. i wolę zawarcia porozumienia programowego na lata 2021-2023. #JedziemyDalej pic.twitter.com/6hqpD4sKnz — Krzysztof Sobolewski 🇵🇱100PL🇵🇱 (@AC_Sobol) April 25, 2021

dam/Polsat News,Twitter