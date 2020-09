Ziemkiewicz zniknął z TVP Info. Wcześniej krytykował ,,ustawę futerkową''

Rafał Ziemkiewicz od 9 września nie prowadzi już programu „W tyle wizji” na antenie TVP Info. Wcześniej publicysta krytykował tzw. ustawę futerkową.

O tym, że od 9 września Ziemkiewicz nie pojawił się już na antenie TVP Info poinformował serwis Wirtualnemedia.pl. Wiadomo, że zniknięcie publicysty z anteny związane jest z krytyką wspomnianej ustawy.

„Użyłem publicznie sformułowania o szaleństwie Jarosława Kaczyńskiego”

- powiedział Ziemkiewicz w rozmowie z serwisem.

Dodał, że wtedy zadzwonił do niego wydawca wspomnianego programu i zapytał, czy będzie się w ten sam sposób wypowiadał na antenie. Ziemkiewicz odparł, że owszem. Twierdzi, że z wydawcą zawarł „dżentelmeńską umowę”, że nie będzie wpisywał go do grafiku tak długo jak nie wyjaśni się sprawa z ustawa.

dam/wirtualnemedia.pl,Fronda.pl