Ziemkiewicz: do ETPCz zwrócili się pożyteczni idioci Putina

Wczoraj Europejski Trybunał Praw Człowieka w drodze zarządzenia tymczasowego nakazał Polsce udzielenia pomocy migrantom poprzez zapewnienie im jedzenia, ubrań, pomocy medycznej i, w miarę możliwości, schronienia. Polska nie musi ich jednak wpuszczać na swoje terytorium. Tę decyzję w dosadny sposób skomentował na Twitterze Rafał Ziemkiewicz.

ETPCz zajął się sprawą na wniosek Warszawskiej Rady Adwokackiej, która wnioskowała o wydanie zarządzenia tymczasowego. W ocenie WRA Polska powinna była wpuścić migrantów i ulokować ich w odpowiednich ośrodkach w kraju po odebraniu od nich "ustnych oświadczeń woli" o chęci uzyskania w Polsce statusu uchodźcy.

Równolegle Polska wręczyła Białorusi oficjalną notę dyplomatyczną z ofertą udzielenia pomocy humanitarnej migrantom. Konwój z pomocą nie uzyskał jednak zgody na wjazd na białoruskie terytorium.

"ETPC "zobowiązał" nas do troski o ludzi, którzy nie są polskimi obywatelami, nie są na polskim terytorium ani nawet nie wybierają się do nas, tylko dalej. Jeśli pożyteczni idioci Putina złożą taki wniosek, to ETPC każe nam "zabezpieczeniem" wyławiać Murzynów na morzu Śródziemnym?" - napisał na ten temat na Twitterze Rafał Ziemkiewicz.

ETPC "zobowiązał" nas do troski o ludzi, którzy nie są polskimi obywatelami, nie są na polskim terytorium ani nawet nie wybierają się do nas, tylko dalej. Jeśli pożyteczni idioci Putina złożą taki wniosek, to ETPC każe nam "zabezpieczeniem" wyławiać Murzynów na morzu Śródziemnym?

— Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) August 26, 2021

jkg/twitter