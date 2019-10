Zdrada Kurdów - zdrada Polski? Dr Jerzy Targalski wyjaśnia

USA nie zdradzą Polski tak, jak Kurdów. W Polse mają trwałe interesy - zablokowanie sojuszu niemiecko-rosyjsko-chińskiego. Żeby USA zdradziły Polskę, musiałoby dojść w Rosji do wielkich zmian. A to jest obecnie niemożliwe - mówi dr Jerzy Targalski.

"Zdrada Kurdów została wykorzystana przez Rosję do podważenia sojuszu polsko-amerykańskiego, bo partia rosyjska podniosła argument, że skoro Amerykanie zdradzili Kurdów, to zdradzą też Polskę. W Polsce jednak interes USA nie są tymczasowy. Jest to interes zablokowania sojuszu niemiecko-rosyjsko-chińskiego. Żeby USA zdradziło Polskę musiałoby dojść do poważnych zmian w Rosji, ale teraz jest to niemożliwe" - dodał dr Targalski.