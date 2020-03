Zdenerwowany Neumann oskarża PiS o przyjmowanie imigrantów

-„Cieszę się, ale ja bym prosił, żeby o funduszu porozmawiać. PiS stworzył fundusz solidarności z osobami niepełnosprawnymi, ba, wprowadził dodatkowy podatek nawet, żeby ten fundusz zasilać. Miały te pieniądze służyć na pomoc osobom niepełnosprawnym. Co zrobił PiS? Jak brakowało na trzynastą emeryturę, to zabrał te pieniądze do tego funduszu. Znowu tworzą fundusz, zamiast dać pieniądze na zdrowie. Mówimy, że są 2 miliardy. Poprzyjcie tę poprawkę... Nie opowiadajcie takich głupot, że teraz nagle w sobotę czy w niedzielę, Agata Duda powiedziała - przepraszam, wiem że to brzmi jak dowcip, ale powiedziała prezydentowi - Andrzej podobno jest kłopot ze zdrowiem...” – mówił Neumann.