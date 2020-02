Zdarte płyty Tuska: polexit … „kryzys relacji transatlantyckich” i takie tam jeszcze bajdurzenie o agencie Tomku

ktoś tam 24.2.20 14:35

Zastanawia mnie czy on planuje przeprowadzić referendum wystąpieniowe a może zamierza zaproponować jakąś procedurę wykluczającą z UE? Czy może są jakieś inne możliwości wyjścia z Unii? Hmm... No np. UE się rozpada pod ciężarem własnych problemów Zachodu z "biednymi murzynkami", co to zżerają wszystko co zeżreć się da a nic nie wytwarzają poza elementami gazowymi procesu cieplarnianego jak głosi Grecia...