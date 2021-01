Zbadają prywatyzację sieci ciepłowniczej w Warszawie. Do zespołu zaproszono Trzaskowskiego

Na początku tygodnia wiceminister Jacek Ozdoba poinformował o powołaniu roboczego zespołu, który ma się zająć kwestią prywatyzacji sieci ciepłowniczej w Warszawie. Do zespołu zaproszony został także prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Ozdoba stwierdził, że:

„Do końca lutego chcielibyśmy zamknąć kwestie organizacji roboczego zespołu ds. prywatyzacji sieci ciepłowniczej w Warszawie”.

Mówiąc wcześniej o konieczności zbadania tej sprawy, podkreślił:

„Warszawiakom należy się odpowiedź, czy prywatyzacja sieci ciepłowniczej - już z perspektywy wielu lat - była opłacalna i była dobrą decyzją”.

Teraz poinformował, że podpisuje zaproszenie do zespołu dla prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Jak zaznaczył, może on też wyznaczyć osobę, która wejdzie do zespołu.

Zespół ma ocenić, czy sprywatyzowanie sieci było słuszną decyzją, a także weryfikować kwestie nakładów na konserwowanie infrastruktury, rozwój oraz realizację zobowiązań będących w ramach prywatyzacji.

