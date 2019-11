Zaskakujące! Prof. Popiela ,,precyzuje'' słowa o prof. Grodzkim

Andrzej 27.11.19 12:02

Tam, w tej PO-sr-an-ej partii politycznej nie ma już mormalnych ludzi. To same PO-je-by. Oto przykłady :

1. Były marszałek senatu Borusewicz, przydomek „samolocik”, latał samolotem rządowym z W-wy do Gdańska, żeby wypuszczać psa,

2. Obecny marszałek senatu Grodzki, od samego początku kadencji posiada przydomek „łapówkarz”. Pierwsza osoba od której zarządał łapówki w wys. 500 USD już się zgłosiła,

3. Burmistrz dzielnicy Praga, przydomek „jeździec z otwartym oknem”, niestety siedzi, ale swoi sędziowie nie pozwolą mu długo siedzieć. Neumann mówi, że będą o niego walczyć jak o niepodległość,

4. Senatorów Gawłowskiego i Kwiatkowskiego czekają procesy, ale Neumann pracuje nad tym, aby przygotowania trwały jak najdłużej,

5. Tusk spietrał i ogłosił, że nie będzie kandydował na prezydenta. Tchórz i zdrajca PO. Tam już nie ma komu kandydować. Same debile ! Co za patologia ?!

Jestem taki szczęśliwy jak nigdy dotąd, że ten Niemiec, który wykrzykiwał, że Polskość to nienormalność, który ma krew na rękach 96 zamordowanych pod Smoleńskiem, który żółwikami dziękował Putinowi za "załatwienie sprawy", który udu-pił tysiące Polaków wiedząc, że Amber Gold to lipa, który kradł lub pozwalał kraść 156 MLD zł z OFE i ponad 240 MLD zł z WAT, który jest odpowiedzialny za mafie reprywatyzacyjne hulające po dużych polskich miastach i za dziesiątki afer korupcyjnych - i mógłbym tu wymieniać jeszcze długo ........., już NIGDY nie wróci do Polski, że już nigdy nie będę musiał oglądać jego fałszywej, faszy-stowskiej, paralitycznej gęby !!! Największe osiągnięcia Tuska jako szefa RE to: Nic tak nie wyszło Tuskowi jak Wielka Brytania z UE, a Anglicy nazwali Tuska brudnym szczurem unijnym. I nic tak nie weszło jak setki tysięcy emigrantów i terrorystów islamskich do UE !!! Ten PO-je-b podobno wstawał wcześniej, żeby dłużej nic nie robić, a jeśli już, to skłócał kraje należące do UE

Jednym słowem, wykreowana przez Merkel polityczna kukła i największa kana-lia Europy !!!