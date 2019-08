Zaskakująca teoria Rabieja ws. wizyty Trumpa

Maciek Arczyński 30.8.19 12:31

A jak się który Warszawiak zapuści w pobliże nowych źródeł termalnych i się tam czego nawdycha a potem to przyniesie do miasta to ten zużyty papier może i w Warszawie znaleźć powodzenie... Niby szambo tak daleko a tak blisko... Co tam Warszawiacy wiatry różne wieją... Skoro piach znad Sahary do Europy przynieść potrafią to w końcu te trochę od szamba problemem nie będzie... Nie ma to jak inhalacje ku zdrowotności... Oczywiście poprawie zdrowotności. Paru umrze i statystyki się poprawią wśród tych co przetrwają... Ta szczurki też potrafią przenieść nowe szczepy bakteryjne...