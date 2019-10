Zaczęło się. Lewica złoży projekt dot. homomałżeństw

17.10.19 10:48

Czyli żadnych merytorycznych projektów Ustaw: gospodarczych , medycznych , społecznych, tylko dalej jedno i to samo - walka z chrześćjaństwem. I po co ?.

Wszystko obecnie można załatwić od reki :w szpitalu - upoważniam na piśmie (druk) kogo chcę , w banku upoważniam ( druk) kogo chcę , u notariusza majątek przepisuję komu chcę , to o co im chodzi ? Co się komuś ogranicza ? Nie wiem .

Jak podpierają się słowem KONSTYTUCJA - to nich pamiętają, że tam pisze: MAŁŻEŃSTWO to związek Kobiety i Mężczyzny.